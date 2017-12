Ronaldo e Bale `salvam` Real Madrid frente ao Al Jazira

Lusa 13 Dez, 2017, 19:21 | Futebol Internacional

A equipa anfitriã da competição, que está a ser disputada em Abu Dhabi, já tinha eliminado os neozelandeses do Auckland City, campeão da Oceânia, e os japoneses Urawa Red Diamonds, vencedor da Liga dos Campeões da Ásia, e surpreendeu os ‘merengues’ ao colocar-se em vantagem pelo brasileiro Romarinho (41 minutos).



Já na segunda parte, o português Cristiano Ronaldo, aos 53 minutos, e o galês Gareth Bale, aos 81, deram o triunfo ao Real Madrid, detentor do troféu, que joga no sábado frente aos brasileiros do Grêmio, que na terça-feira eliminaram os mexicanos do Pachuca, por 1-0, no prolongamento.



O Real Madrid foi sempre mais forte, apesar de ter jogado a um ritmo bastante baixo, e acabou a sofrer para vencer um encontro em que fez 35 remates (12 enquadrados) contra seis (um) e dispôs de 19 cantos contra nenhum do Al Jazira.



Os ‘merengues’ acertaram por quatro vezes nos ferros da baliza adversária, as duas primeiras aos sete minutos, com o guarda-redes Khaseif a desviar os remates de Ronaldo e Modric para a barra e o poste, respetivamente. Na segunda parte, Benzema atirou duas vezes ao poste.



O videoárbitro, que era Artur Soares Dias, anulou um golo, por decisão do árbitro principal, a Benzema ainda na primeira parte, antes de Romarinho fazer o seu segundo golo na prova, levando o Al Jazira a vencer para o intervalo.



Logo no recomeço, o ‘escândalo’ parecia ter-se avolumado, quando Boussoufa marcou, mas o videoárbitro acabou por anular o golo, por um fora de jogo ‘milimétrico’.



Aos 53 minutos, Ronaldo fez o empate e marcou o seu sexto golo em Mundiais de clubes, tornando-se no melhor marcador da história da competição.



O golo da vitória surgiu apenas aos 81 minutos, por Gareth Bale, entrado em campo segundos antes.