Ronaldo e Otávio marcam na goleada do Al Nassr, de Luís Castro

A equipa de Luís Castro abriu o marcador aos 33 minutos, pelo médio Abdulrahman Ghareeb, após assistência de Cristiano Ronaldo, e aumentou a vantagem à beira do intervalo, aos 45+8, por Abdullah Al Khaibari.



Na segunda parte, o Al-Hazem, comandado pelo português Filipe Gouveia, ainda deu um ‘ar da sua graça’, aos 48 minutos, ao reduzir para 2-1, pelo gambiano Mohamed Badamosi, mas, a partir daí, só ‘deu’ Al-Nassr.



Otávio estreou-se a marcar pelo novo clube, aos 57 minutos, após nova assistência de Ronaldo, que faria, ele próprio, o 4-1, aos 68, para o senegalês Sadio Mané fechar a contagem ao assinar o 5-1, aos 78.



O capitão da seleção portuguesa isolou-se no topo da lista dos melhores marcadores do campeonato, com seis golos, à frente do marroquino Abderrazak Hamdallah, do Al Ittihad (equipa treinada por Nuno Espírito Santo) e do seu companheiro de equipa Sadio Mané, ambos com cinco.



Além de Cristiano Ronaldo e Otávio, esteve outro português em campo, o avançado Tozé, formado no FC Porto e que representou, entre outros, o Moreirense.



Noutro jogo do campeonato, o Al Khaleej, treinado pelo português Pedro Emanuel, venceu em casa do Al Shabab, por 3-1, com o seu compatriota Fábio Martins a fazer o 2-1, que colocou a equipa na frente do marcador.



A Liga saudita é liderada pelo Al Hilal, treinado por Jorge Jesus, com 13 pontos, os mesmos do segundo, Al Taawon, que hoje bateu o Al Wehda, por 4-1.



Al Ittihad, campeão em título, e Al Ahli, estão na terceira e quarta posições, respetivamente, com 12 pontos, enquanto o Al Nassr segue em sexto, com nove, e o Al Khaleej é 12.º colocado, com cinco.