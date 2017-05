Ronaldo eleito o melhor jogador da primeira mão das meias-finais da "Champions"

Lusa 05 Mai, 2017, 18:55 / atualizado em 05 Mai, 2017, 18:56 | Futebol Internacional

O capitão da seleção portuguesa marcou, no Santiago Bernabeu, os três golos que ditaram a vitória por 3-0 do Real Madrid sobre o rival e vizinho Atlético, deixando os 'merengues' com um pé na final da 'Champions'.



Cristiano Ronaldo recebeu 82% dos votos, contra apenas 18 do argentino Gonzalo Higuaín, autor dos dois golos do triunfo da Juventus sobre o Mónaco (2-0), no principado.