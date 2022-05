Ronaldo enaltece "trabalho fantástico" de Ten Hag, com quem espera "ganhar troféus"

Em 21 de abril, Erik ten Hag, que conquistou três campeonatos no comando do conjunto de Amesterdão, em 2018/19, 2020/21 e 2021/22, foi oficializado como novo treinador do Manchester United, com o qual assinou um contrato até 2025, com mais um ano de opção.



"O que sei sobre ele (Erik Ten Hag) é que fez um trabalho fantástico pelo Ajax, que é um técnico experiente. As coisas precisam de mudar da forma que ele quer. Espero que tenhamos sucesso, é claro, porque, se tivermos sucesso, todos no Manchester United terão sucesso também. Desejo-lhe o melhor", manifestou o avançado luso, em entrevista exclusiva ao clube britânico.



Contudo, o companheiro de equipa dos também internacionais lusos Diogo Dalot e Bruno Fernandes deixa claro que é "preciso dar tempo" ao novo técnico, para o United voltar a "ganhar troféus".



"Precisamos de dar-lhe tempo. Estamos felizes e empolgados, não apenas como jogadores, mas também como adeptos. Desejo-lhe o melhor e vamos acreditar que, no próximo ano, vamos ganhar troféus", apelou.



Os 'red devils' não conquistam títulos desde 2016/17, época em que ergueram os troféus da Supertaça inglesa, da Taça da Liga e Liga Europa, com o português José Mourinho no comando.



O Manchester United, que é treinado pelo alemão Ralf Rangnick, ocupa o sexto lugar na liga inglesa, a oito pontos do Arsenal (menos um jogo), que está no quarto posto, o último de acesso à Liga dos Campeões.



Na despedida da presente edição da Premier League, os 'red devils' deslocam-se ao campo do Crystal Palace, num encontro da 38.ª jornada.