Ronaldo envia mensagem a família de menino morto

Mário Aleixo - RTP 25 Set, 2017, 08:32 / atualizado em 25 Set, 2017, 08:32 | Futebol Internacional

Ronaldo publicou no Twitter uma foto sua segurando uma camisola do Real Madrid com a mensagem "Para o meu fã número 1, Santiago".



Segundo os jornais espanhóis, a mensagem escrita na camisola era uma referência a Santiago Flores, um menino que morreu numa escola no México que ficou destruída pelo sismo de magnitude 7,1 da passada terça-feira.



Os familiares do menino terão escrito a Ronaldo após a sua morte para lhe dizer que Santiago era um grande fã seu.



Na sua publicação no Twitter, Ronaldo escreveu que "neste momento de dor, envio à família de Santiago e a todas as famílias que perderam os seus entes queridos um enorme abraço". pic.twitter.com/odD28aFPfv



O Atlético Madrid disse no sábado que ia doar 50 mil euros para ajudar os afetados pelo sismo.