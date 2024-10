Ronaldo falha penálti nos descontos e Al Nassr é afastado da Taça do Rei saudita

O avançado português beneficiou de um castigo máximo, aos 90+6 minutos, porém não conseguiu converter o lance, atirando por cima e ditando, assim, o surpreendente afastamento da sua equipa nos oitavos de final, depois de na época passada ter atingido a final, em que perdeu com o Al Hilal.



Foi na sequência de um canto que o médio brasileiro Flávio, imperial de cabeça, apontou, aos 71 minutos, o único tento da partida, gelando os adeptos do Al Nassr, que vêem no campeonato a equipa já a seis pontos do Al Hilal, de Jorge Jesus, cumpridas apenas oito jornadas.



O médio luso Otávio começou a partida no banco de suplentes do Al Nassr, do qual saiu aos 65 minutos.



Já o detentor do troféu, o Al Hilal, adversário do Al Nassr na sexta-feira, superou o Al Taee, por 4-1, avançando na competição.



A formação de Jorge Jesus adiantou-se com tento prematuro de Al Hamdan, aos cinco minutos, antes de Ahmed Al Juwaid ter igualado, aos sete minutos.



Al Ghannam devolveu a liderança ao Al Hilal, aos 38, e Al Hamdan ‘bisou’ aos 49, cabendo ao ex-benfiquista Marcos Leonardo selar o resultado, aos 53, antes de João Cancelo ser lançado no jogo, aos 63 minutos.