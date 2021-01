Ronaldo fecha vitória e Juventus aproxima-se dos lugares da frente em Itália

O triunfo sofrido da campeã em título surgiu pelos pés do brasileiro ex-FC Porto Danilo, aos 51, e do galês Ramsey, aos 82, após o francês Defrel ter empatado para os forasteiros, aos 59. Aos 90+2, Cristiano Ronaldo fechou a contagem.



Na primeira parte, mais afastada das balizas, a ‘Juve' perdeu dois jogadores por lesão: primeiro o norte-americano McKennie, que saiu aos 19, cedendo o lugar a Ramsey, e depois o argentino Dybala, rendido pelo macedónio Kulusevski.



Ainda antes do intervalo, Obiang, da Guiné Equatorial, deixou o Sassuolo a jogar com 10, após uma entrada muito dura sobre Chiesa valer a expulsão, por vermelho direto, aos 45+2 minutos.



No segundo tempo, Danilo ‘desbloqueou' o ‘nulo’ com um remate potente, bem de fora da área, na resposta a um corte da defensiva dos visitantes, mas a liderança não durou, com Defrel a desmarcar-se entre os centrais da equipa de Turim e restabelecer a igualdade.



Aos 82 minutos, foi o galês Ramsey, que se estreou a marcar esta época, a sentenciar a partida e resolver um problema para a formação de Andrea Pirlo, ao responder a um cruzamento rasteiro de Frabotta.



Ronaldo, melhor marcador do campeonato, teve várias oportunidades ao longo do jogo, mas ia falhando as redes, como aos 75, onde, na ‘cara' de Consigli, permitiu a defesa do guardião italiano, antes de marcar mesmo no último momento da partida, chegando aos 15 golos no campeonato.



Com este resultado, a Juventus, que conseguiu a terceira vitória seguida na ‘Serie A' aproximou-se do pódio, seguindo agora com 33 pontos, menos um do que a Roma de Paulo Fonseca.



Já o Sassuolo, viu-se ultrapassado por Nápoles e Atalanta, que venceram nesta ronda, e é sétimo com 29 pontos, agora fora dos lugares de acesso às competições europeias.



Os romanos são terceiros, com 34 pontos, após empatarem hoje a duas bolas com o Inter, segundo, com 37, enquanto o AC Milan, que sábado venceu o Torino (2-0), segue líder, com 40.



A Roma, que vai defrontar o Sporting de Braga nos 16 avos de final da Liga Europa, destacou-se no marcador, aos 17 minutos, com um remate de fora da área de Pellegrini, mas o Inter deu a volta, por Milan Skriniar e Achraf Hakimi, aos 56 e 63, respetivamente, antes de Mancini impor o empate, aos 86.



Um golo solitário do sérvio Vlahovic deu a vitória à Fiorentina na receção ao Cagliari, permitindo à formação de Florença subir a 12.º, com 18 pontos, mais quatro que o adversário, 16.º.



Em Udine, um golo de Tiemoué Bakayoko, aos 90 minutos, garantiu a vitória do Nápoles sobre a Udinese, por 2-1, com Mário Rui a assistir o tento decisivo, após entrar ao intervalo.



Os napolitanos são sextos, com 31 pontos, os mesmos da Atalanta, quinta colocada, tendo ultrapassado o Sassuolo, que também viu a Lazio aproximar-se, após bater por 2-0 o ‘aflito' Parma, por quem Bruno Alves jogou de início.