Ronaldo foi o máximo goleador das provas da UEFA na época passada

08 Dez, 2017, 17:30 | Futebol Internacional

Ronaldo, considerado melhor jogador de 2017 pela FIFA e vencedor da Bola de Ouro, atribuída pela revista francesa France Football, marcou 19 golos na Liga dos Campeões, na caminhada do Real Madrid até ao título, e oito na fase de qualificação para o Mundial2018.



O internacional português concretizou mais seis golos do que o albanês Halim Selmanaj, que apontou 21 na Taça UEFA de futsal, pelos kosovares do Liburn, e em representação da seleção albanesa.



Na terceira posição da lista dos goleadores nas provas europeias ficou a espanhola Claudia Pina, autora de 16 remates certeiros durante a qualificação e fase final do Campeonato da Europa feminino de sub-17.



O polaco Robert Lewandowski foi o quarto jogador e o segundo futebolista mais eficaz, com 15 golos, seis dos quais na Liga dos Campeões, ao serviço do Bayern Munique, e nove durante a fase de apurameno paara o Campeonato do Mundo de 2018.