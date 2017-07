Ronaldo garante em tribunal que nunca ocultou nem teve intenção de fugir aos impostos

RTP 31 Jul, 2017, 14:31 / atualizado em 31 Jul, 2017, 15:15 | Futebol Internacional

O jogador prestou declarações no tribunal de Madrid durante uma hora e meia como investigado por possível delito fiscal. Entrou e saiu do edifício longe dos jornalistas, apesar de cerca de 200 jornalistas esperarem uma declaração no final.



A declaração chegou por mail, mais de duas horas depois.



Na nota enviada, Ronaldo veio reproduzir as palavras que proferiu à juíza Mónica Goméz Ferrer, titular do processo. “As Finanças espanholas conhecem em detalhe todos os meus rendimentos , porque sempre os entregamos”, assegurou Ronaldo. “Sempre faço as minhas declarações de impostos de forma voluntária, porque penso que todos temos de declarar e pagar impostos de acordo com os nossos rendimentos. Quem me conhece sabe o que sempre peço aos meus assessores: que tenham sempre tudo em dia e pago corretamente, porque não quero problemas”.



“Nunca houve ocultação nas minhas declarações, nem a mais pequena intenção de fuga aos impostos”, frisou o jogador.



Perante o tribunal, o jogador diz ter salientado que jamais teve problemas tributários nos países onde residiu. Assegurou que, ao contrário do que argumentam as Finanças espanholas, a atribuição dos direitos de imagem a uma empresa em seu nome não se realizou ao chegar a Espanha em 2010, mas foi realizada em 2004 por advogados britânicos.



“Quando assinei pelo Real Madrid não criei uma estruturas especial para gerir os meus direitos de imagem, mantive aquela que os geria quando estava em Inglaterra. Os advogados que o Manchester United me recomendou, criaram essa empresa em 2004, muito antes de pensar vir para Espanha. A estrutura era usual em Inglaterra, foi comprovada pelas Finanças inglesas que a ratificaram como legal e legítima”, refere o jogador.



O internacional garante assim que a estrutura que geria os direitos de imagem era a mesma entre 2010 a 2014 daquela que existia entre 2004 e 2009, apenas com duas diferenças.



“Nenhuma destas alterações tinha como finalidade iludir o pagamento de impostos ou ocultar receitas”, diz o comunicado, dizendo mesmo que as alterações trouxeram maior transparência.



Cristiano Ronaldo é suspeito de ter defraudado o fisco espanhol em 14,7 milhões de euros entre 2011 e 2014, num caso ainda em fase de instrução do processo. O jogador é acusado de ter, de forma "consciente", criado empresas na Irlanda e nas Ilhas Virgens britânicas, para defraudar o fisco espanhol em 14.768.897 euros, cometendo quatro delitos contra os cofres do Estado espanhol, entre 2011 e 2014.Desde 2015 que Ronaldo cedeu os seus direitos de imagem a um terceiro, pagando os impostos através dele.O comunicado termina com a garantia de que estas são as últimas declarações sobre o caso até este estar concluído.“Este é o momento para deixar trabalhar a justiça. Acredito na justiça e espero que, também neste caso, haja uma decisão justa. E, para evitar pressões desnecessárias ou contribuir para um julgamento paralelo, decidi que não voltarei a fazer mais declarações sobre este assunto antes que ela produz uma decisão”, argumenta o jogador.