Ronaldo isola-se como melhor marcador mundial de sempre com 111 golos

No Estádio Algarve, perante a assistência de 7.865 espetadores, o `astro` fez, de cabeça, o golo do empate, aos 89 minutos, após os irlandeses se terem adiantado, o seu 110.º pela seleção, ultrapassando os 109 do iraniano Ali Daei, que tinha igualado durante o Euro2020, antes de consumar a reviravolta no jogo da quarta jornada do grupo A, aos 90+6.

O capitão português, de 36 anos e recém-transferido para o Manchester United, chegou à façanha, 111 golos pela seleção, na sua 180.ª internacionalização `AA`, e até desperdiçou uma oportunidade soberana para bater o recorde, ao falhar uma grande penalidade, no primeiro quarto de hora.

Assistido por Gonçalo Guedes, primeiro, e João Mário, depois, Ronaldo fez os primeiros golos em 2021/22, depois de ficar `em branco` em 31 minutos pela Juventus, antes da transferência, num empate com a Udinese (2-2), e chegou aos 40 tentos em jogos a contar para campeonatos do mundo, 33 na qualificação, a que se somam sete na fase final.

"Este recorde é meu e é único. Faltava-me um golo e fiz dois, estou extremamente feliz", declarou, na `flash interview`.

Antes, e após os dois tentos à Hungria (3-0), a abrir, e o golo à Alemanha (2-4), na segunda jornada, o luso tinha `bisado` na Puskás Arena, em Budapeste, com tentos aos 31 e 60 minutos, ambos de penálti, na sua 178.ª internacionalização `AA`, frente à França, em partidas do Euro2020.