Ronaldo marca no triunfo da Juventus e sobe ao topo dos melhores marcadores

24 Nov, 2018

O avançado polaco do Génova só entra em ação no domingo, na receção à Sampdoria, mas Cristiano Ronaldo já conseguiu subir pela primeira vez ao topo da lista dos melhores marcadores da Série A.



O golo do português, aos 29 minutos, foi de execução extremamente difícil, na sequência de um livre cobrado pelo médio bósnio Miralem Pjanic, para as costas da defesa do Spal, onde surgiu Ronaldo a desmarcar-se e a tocar para o fundo das redes, no momento em que a bola bateu no relvado.



A Juventus consolidou a vitória na segunda parte, aos 60 minutos, por Mario Mandzukic, a culminar uma jogada iniciada num lançamento para Cristiano Ronaldo, que segurou a bola e assistiu para a entrada da área para o brasileiro Douglas Costa efetuar um potente remate que o guarda-redes adversário não segurou, proporcionando a recarga vitoriosa do avançado croata.



Com este triunfo, a heptacampeã Juventus reforçou a liderança da prova, com 37 pontos, mais nove do que o Nápoles, que é segundo classificado e recebe no domingo o Chievo, e mais 12 do que o Inter Milão, que é terceiro e ainda entra hoje em ação, na receção ao Frosinone.