Ronaldo marcou golo de vitória da Juventus

RTP Comentários 21 Set, 2019, 19:45 | Futebol Internacional

Aos 49 minutos, de grande penalidade, Ronaldo marcou o golo que deu o triunfo dos octocampeões italianos.





A equipa de Turim venceu o Verona por 2-1, um resultado que os coloca na liderança provisoria do campeonato, com 10 pontos.



O galês Aaron Ramsey estreou-se a marcar pela formação italiana, aos 31 minutos, empatando o encontro que a formação de Verona começou a vencer, graças a um 'tiro' do médio luso Miguel Veloso, aos 20.Veloso bateu Buffon com um remate de fora da área, na sequência de Di Carmine ter acertado no poste da baliza na conversão de uma grande penalidade e de, na recarga, o sérvio Lazovic, ter enviado a bola à trave.O Inter Milão, que venceu os primeiros três jogos, pode segurar hoje a liderança da Série A no dérbi frente ao rival AC Milan, que soma os mesmos seis pontos do Brescia, que esta tarde foi vencer ao terreno da Udinese, por 1-0, com um golo de Rômulo.C/ Lusa