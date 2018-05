Ronaldo negoceia pagamento de 14 milhões ao fisco espanhol

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Mai, 2018, 09:10 / atualizado em 18 Mai, 2018, 09:10 | Futebol Internacional

O avançado do Real Madrid quer fechar este caso através de um acordo com as autoridades do país vizinho adianta o jornal El Mundo.



O futebolista fez pela primeira vez uma proposta às autoridades espanholas que a analisam nesta altura.



Ronaldo está disposto a assumir a responsabilidade penal e os critérios tributários sobre os direitos de imagem de acordo com fontes próximas das negociações refere o jornal.



A autoridade tributária espanhola atribui a Ronaldo uma fraude de 14,7 milhões de euros entre 2011 e 2014 por falta de tributação nos direitos de imagem.



Por esse motivo e no caso de não existir acordo entre as partes os valores podiam disparar seis vezes mais para o jogador caso fosse condenado. Um valor segundo os espanhóis que podia chegar aos 100 milhões.