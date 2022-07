Ronaldo no centro de treinos do United com Jorge Mendes

O jogador nunca manifestou publicamente a sua vontade, mas não se apresentou na pré-época do clube, e, segundo a imprensa, alegou motivos familiares para não participar na digressão que o United fez recentemente na Tailândia e na Austrália.Hoje, o avançado, de 37 anos, foi fotografado a chegar de automóvel a Carrington, acompanhado de Jorge Mendes.Um dos motivos que tem sido avançado para o jogador não querer continuar em Manchester tem sido o facto de os "red devils" não competirem na Liga dos Campeões, depois de terem terminado a última época no sexto lugar da Liga inglesa.A situação tem gerado muita especulação e dúvidas quanto ao futuro do jogador, pelo qual também não é conhecida nenhuma proposta, mas o novo treinador dos "red devils", o neerlandês Erik ten Hag, já disse contar com Cristiano Ronaldo.”, disse o técnico quando a equipa ainda estava em digressão.Cristiano Ronaldo regressou a Manchester na última época, depois de três temporadas na Juventus, e ainda tem mais um ano de contrato com o clube inglês.Na pré-época, o Manchester United ainda defronta no sábado o Atlético Madrid, em Oslo, e o Rayo Vallecano, já em Manchester, no domingo.