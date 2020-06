Ronaldo nos convocados da Juventus no regresso do futebol com a Taça de Itália

Massimo Pinca - Reuters

O internacional português Cristiano Ronaldo regressa este final de tarde à competição, ao integrar os convocados da Juventus para a segunda mão das meias-finais da Taça de Itália, frente ao AC Milan, que marca o recomeço do futebol no país.