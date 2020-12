Ronaldo pede mais empenho à equipa da Juventus

“Com uma má prestação e um resultado longe do aceitável, encerrámos o nosso calendário de 2020, um ano especial por diversos motivos. Estádios vazios, protocolos contra a covid-19, jogos adiados, paragens longas e um calendário muito apertado”, disse Ronaldo nas suas redes sociais.



A equipa ainda não tinha perdido para o campeonato, em 13 jogos, mas acabou por receber em vésperas de natal uma prenda amarga da formação "viola", a deixar os homens de Turim já a sete pontos do líder AC Milan.



Cristiano Ronaldo rejeita encontrar qualquer desculpa para o desfecho da partida, referindo que a Juventus tem de dar mais no campo.



“Nós sabemos que temos de dar mais de nós, de maneira a jogar melhor e a ganhar de uma forma mais consistente. Nós somos a Juventus, e não podemos aceitar nada menos do que a excelência no relvado”, acrescentou.



O avançado português afirmou ainda que espera que a paragem permita que a equipa volte “mais forte e mais unida do que nunca”.



“Esta época está longe de terminar e acreditamos que no fim vamos vencer, mais uma vez, e celebrar com os nossos adeptos. Acreditem em nós, confiem na nossa equipa, assim como nós confiamos em vocês”, concluiu.