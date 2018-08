Ronaldo prepara estreia com a camisola da Juventus

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Ago, 2018, 11:14 / atualizado em 01 Ago, 2018, 11:14 | Futebol Internacional

Com cariz oficial o primeiro jogo do capitão da seleção portuguesa deverá acontecer no dia 18 de agosto, às 17h00 hora portuguesa, no desafio da 1.ª jornada da liga italiana em casa do Chievo.



Na 2.ª jornada, a “vecchia signora” recebe a Lazio, dia 25, às 17h00, e na 3.ª ronda vai a casa do Parma, a 1 de setembro, 19h30.



O interesse por Cristiano Ronaldo e poder observá-lo em ação e ao vivo já leva os adversários da “Juve” a aproveitar para inflacionar os preços dos bilhetes.





Em Chievo o clube local já iniciou a venda de bilhetes para o encontro com os alvinegros com bilhetes entre 100 e 150 euros para a zona VIP do estádio Marcantonio Bentegodi (antes custavam 85 euros); 60 euros na Tribuna Superior (antes variavam entre os 25 e 35); 50 a 70 euros para a central (antes 25 a 50); e 50 euros nas laterais (30).