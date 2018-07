Ronaldo só espera acordo entre o Real Madrid e a Juventus

Mário Aleixo - RTP Comentários 04 Jul, 2018, 09:05 / atualizado em 04 Jul, 2018, 09:06 | Futebol Internacional

Desta forma o jogador põe fim a uma ligação de nove anos com o clube madrileno.



A “Vecchia Signora” paga ao Real Madrid 100 milhões de euros pela transferência e oferece ao internacional português um contrato com um salário limpo de 30 milhões de euros por cada época.



O contrato será válido por quatro épocas. O avançado, com 33 anos, amealhará 120 milhões livres de impostos só em ordenados, com o Estado italiano a receber um valor semelhante.



Este esforço milionário é possível graças à intervenção do grupo (FCA (Fiat Crysler Automobiles), proprietário do clube de Turim.



Em contrapartida as receitas publicitárias e de “merchandising” da Juventus aumentarão com a chegada de Ronaldo.





Ronaldo junta-se a João Cancelo num plantel que a “Juve” está a formar para vencer a “Champions”, prova que perdeu em 2017, na final, por 4-1, frente ao Real Madrid.