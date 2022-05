Rony Lopes acabou com a crise de maus resultados do Olympiacos

Depois de dois empates e uma derrota no campeonato, aos quais se juntou, esta semana, a eliminação nas meias-finais da Taça da Grécia, ante o PAOK, o seu maior rival no campeonato, o Olympiacos voltou desta forma aos êxitos.



Com João Carvalho a titular e Rony Lopes no banco, os anfitriões ganharam folga de dois golos, com tentos do veterano avançado marroquino Youssef El Arabi, aos seis minutos, e do médio cabo-verdiano Garry Rodrigues, aos 20.



A recuperação do Giannina, sexto, e que não vence há seis desafios, foi consumada com tentos do avançado colombiano Juan Perea, aos 45+3, e do alemão Jan-Marc Schneider, aos 80, até que, ao oitavo minuto do tempo extra, Rony Lopes, que tinha entrado aos 73, resolveu a favor do Olympiacos.



O conjunto da capital lidera, com 73 pontos em 31 jogos, mais 14 do que o PAOK, com 59 pontos, mas menos um desafio.