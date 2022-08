Rony Lopes emprestado pelo Sevilha ao Troyes

Os dirigentes do Troyes declararam que o clube “está satisfeito com este reforço de peso, que completa qualitativamente a força de trabalho” do plantel, “tendo em vista o objetivo de manutenção”.



O extremo de 26 anos, que conta com duas internacionalizações "AA" por Portugal, foi transferido do Mónaco para o Sevilha em 2019 e tem vindo a ser sucessivamente emprestado a outros clubes como o também francês Nice ou o grego Olympiacos.



A carreira profissional do jogador teve início nas camadas jovens do Benfica, seguindo-se o Manchester City, pelo qual também nunca viria a singrar.



Esta será a quarta experiência de Rony Lopes na Ligue 1, uma vez que, além de Mónaco e Nice, já tinha representado o Lille em duas ocasiões, uma por empréstimo do Manchester City (2014/15) e outra cedido pelo Mónaco (2015 a 2017).