Rooney anuncia final de carreira na seleção inglesa

Lusa 23 Ago, 2017, 16:06 | Futebol Internacional

"Penso que é a hora de sair. Continuarei a ser sempre um apaixonado adepto de Inglaterra", referiu o avançado, que esta época regressou ao seu clube de formação, o Everton, num comunicado.



O regresso à boa forma, com dois golos pelo Everton, na vitória com o Stoke City (1-0) e no empate fora com o Manchester City (1-1), levaram o selecionador Gareth Southgate a sondar o jogador para os jogos de qualificação para o Mundial2018.



Rooney prefere focar-se no 'novo' clube, depois de 13 épocas ao serviço do Manchester United, equipa em que desde a última temporada tinha vindo a perder espaço, com a chegada do treinador português José Mourinho.



"Foi fantástico que o Gareth Southgate me tenha telefonado esta semana a dizer que me queria de volta para os próximos jogos. Agradeço imenso, contudo pensei durante muito tempo e disse ao Gareth que decidi me retirar", revelou o avançado.



Rooney salientou que jogar pela seleção sempre foi especial, como jogador e também como capitão: "foi um verdadeiro privilégio e agradeço a todos os que me ajudaram."



Do passado, o jogador lamenta nunca ter tido sucesso pelos 'leões', seleção com a qual nunca passou dos quartos de final numa grande competição.



"Um dia o sonho será realidade e espero estar lá como adepto, ou de outra forma", concluiu.