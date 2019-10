Rosenborg vence líder da liga norueguesa

A equipa visitante adiantou-se no marcador logo aos 13 minutos, por Ohi Omoijuanfo, mas ao intervalo já o Rosenborg tinha dado a volta ao marcador, com golos do médio nigeriano Babajide Akintola, aos 35, e de Even Hovland, aos 41.



À beira do intervalo, o Rosenborg ficou reduzido a dez unidades por expulsão de Alexander Soderlund, mas na segunda parte consolidou o triunfo, com um golo de Bjorn Johnsen, aos 82 minutos.



Com estes três pontos, o Rosenborg manteve-se no quarto lugar, com 44, enquanto o Molde manteve a liderança, com 56, seguido do Bodo/Glimt, com 49, e do Odd, com 46.



O Sporting recebeu e venceu o Rosenborg por 1-0 na terceira jornada do grupo D, na quinta-feira, e volta a defrontar a equipa norueguesa na quarta ronda, em Trondheim, em 07 de novembro.



O grupo é liderado pelos holandeses do PSV Eindhoven, com sete pontos, seguidos do Sporting, com seis, dos austríacos do LASK Linz, com quatro, e do Rosenborg, que ainda não somou qualquer ponto.