Ruben Amorim derrotado em Old Trafford, Vítor Pereira estreia-se a vencer

Os dois treinadores portugueses viveram realidades muito diferentes na 17.ª jornada da Liga inglesa de futebol, com Ruben Amorim a continuar a assistir a um United demasiado inconstante, capaz do pior de uma jornada para a outra.



Depois da 'épica' vitória em casa do fragilizado rival Manchester City (2-1), a equipa do United caiu de seguida na Taça da Liga, num eletrizante 4-3 em casa do Tottenham, mas hoje nem reação teve, num jogo demasiado apático dos 'red devils'.



Ruben Amorim, que voltou a deixar de fora Marcus Rashford, pelo terceiro jogo consecutivo, num claro 'divórcio' com o jogador, viu a sua equipa pecar na finalização e ter, uma vez mais, problemas nas bolas paradas.



O desastre da equipa começou exatamente num livre lateral, com Dean Huijsen, livre de oposição, a cabecear à vontade para o 1-0, aos 29 minutos, enquanto do lado do United, Bruno Fernandes desperdiçou dois lances para golo, aos 41 e 42 minutos.



Já na segunda metade, e apesar as entradas de Hojlund ou Garnacho, a equipa de United continuou sem capacidade para ligar jogo, e os 'cherries' voltaram a adiantar-se, num erro de Mazraoui, a dar penálti para os visitantes, apontado por Justin Kluivert, aos 61.



Minutos depois, foi Semenyo a fazer o 3-0, com Outtara, novamente no lado direito da defesa do United, a assistir com um passe atrasado (64 minutos), num lance que antecedeu um desperdício de Garnacho, a falhar, isolado, nova oportunidade dos 'red devils'.



O Manchester United, que também teve Diogo Dalot em campo, segue em 13.º lugar, com 22 pontos, enquanto o Bournemouth sobe a quinto, com 28 pontos, os mesmos de Aston Villa, que é sexto classificado, à frente do tetracampeão Manchester Ciy (27).



Em Leicester, a 'festa' foi portuguesa, na estreia do recém entrado Vítor Pereira, com os 'wolves' a vencerem por claros 3-0 e dois golos lusos, de Gonçalo Guedes, aos 19 minutos, assistido por Nelson Semedo, e de Rodrigo Gomes, aos 36.



Ainda na primeira parte, Matheus Cunha, assistido por Gonçalo Guedes, ainda fixou o resultado, aos 44 minutos.



Para os 'wolves', que só tinham duas vitórias, foi um balão de oxigénio, embora a equipa se mantenha em zona de descida, agora em 18.º, com 12 pontos, menos dois do que o adversário de hoje, com o Leicester em 17.º.



Vítor Pereira tem o mérito de ter apostado hoje em Gonçalo Guedes, rara opção a titular para Gary O'Neill, que apenas uma vez teve o extremo português de início na Liga, bem como em Rodrigo Gomes, igualmente fora dos indiscutíveis.



De início estiveram também José Sá, Nelson Semedo e Toti Gomes, enquanto Carlos Borges saiu do banco nos instantes finais.



Nos jogos de hoje, o também treinador português Marco Silva não foi além de um nulo do Fulham (nono) em casa do Southampton (20.º e último classificado), com a equipa londrina a somar o terceiro empate consecutivo.



Outro nulo 'saiu' da visita do Chelsea ao Everton (15.º), com os londrinos, segundos na tabela (35 pontos), a poderem ver ainda hoje o líder Liverpool (36, com menos dois jogos) distanciar-se, caso vença em casa do Tottenham.