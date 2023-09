Rúben Dias e Bernardo Silva nomeados para Bola de Ouro, Ronaldo de fora

Ronaldo, vencedor do troféu por cinco vezes (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017), esteve sempre na lista de finalistas a partir de 2004, ano em que se estreou com um 12.º lugar.



Para além das cinco em que venceu, Ronaldo, atualmente nos sauditas do Al Nassr, terminou seis vezes em segundo lugar e uma em terceiro, num total de 12 presenças no pódio.



Antes de Ronaldo, apenas Eusébio e Figo foram distinguidos com o troféu. Eusébio ganhou em 1965, quando só os jogadores europeus eram elegíveis, enquanto Figo venceu em 2000, numa altura em que o prémio já tinha sido aberto a todos os jogadores que evoluíam em equipas europeias.



Agora, a representação lusa está entregue a Rúben Dias e Bernardo Silva, que ao serviço dos ingleses do City conseguiram na última época, além da primeira 'Champions' e do primeiro tricampeonato da sua história, o 'treble', ou seja, os três principais troféus em disputa: Premier League, Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões.



Na lista de 30 nomeados destaque ainda para o regresso do argentino Lionel Messi, ausente dos finalistas em 2022 depois de ter sido distinguido com o troféu em sete ocasiões.



Messi, agora ao serviço dos norte-americanos do Inter Miami, chega com o estatuto de campeão mundial, após o título conquistado pela Argentina no Qatar, e procura reforçar ainda mais o estatuto de recordista.



Presente está também o francês Karim Benzema, vencedor da última edição e que no verão trocou os espanhóis do Real Madrid pelos sauditas do Al Ittihad.



Outros dos nomes em destaque são o norueguês Erling Haaland, também do City, o francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain.



A Bola de Ouro será entregue o vencedor em 30 de outubro, durante gala que vai decorrer no Théâtre du Châtelet, em Paris.