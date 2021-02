Rúben Dias estreia-se a marcar pelo City no triunfo por 2-1 sobre o West Ham

No estádio Etihad, em Manchester, Rúben Dias, que no início da época trocou o Benfica pelo City, abriu o ativo à passagem da meia hora de jogo, a passe do holandês Kevin De Bruyne.



Com Fábio Cancelo e Bernardo Silva no banco, depois de terem sido decisivos na quarta-feira no triunfo sobre o Borussia Mönchengladbach para a Liga dos Campeões, a equipa de Pep Guardiola viu o West Ham chegar ao empate aos 43 minutos, com um golo do jamaicano Michail Antonio.



À passagem do minuto 68, John Stones, o outro central da formação da casa, apontou o golo que garantiu aos ‘citizens’ o 14.º triunfo consecutivo para a liga inglesa, o 20.º em todas as competições.



O Manchester City lidera a liga inglesa com 62 pontos, mais 13 do que o vizinho Manchester United, que no domingo recebe o Chelsea, quinto da tabela, que em caso de vitória pode ultrapassar o West Ham, que é quarto.