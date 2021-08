Rúben Dias prolonga contrato com o Manchester City até 2027

“Estou muito feliz com o novo acordo. Apreciei todos os minutos desde que aqui cheguei há um ano. Jogar aqui superou todas as minhas expetativas e é um prazer fazer parte desta equipa incrível”, afirmou Rúben Dias, aos canais de comunicação do clube.



O central Rúben Dias, de 24 anos, afirmou-se em apenas uma temporada como um dos elementos indiscutíveis do treinador espanhol Pep Guardiola, tendo-se sagrado campeão inglês, vencido a Taça da Liga e alcançado a final da Liga dos Campeões.



Rúben Dias, contratado pelo Manchester City ao Benfica em 2020, agradeceu a Pep Guardiola e à equipa técnica a ajuda na sua evolução como jogador “e os incentivos para ser cada vez melhor” e prometeu “retribuir” e trabalhar para que o clube “continue a ter sucesso no futuro”.



Na quinta-feira, Rúben Dias conquistou o prémio de melhor defesa da última Liga dos Campeões, superando o espanhol César Azpilicueta e o alemão Antonio Rudiger, ambos dos ingleses do Chelsea.



O defesa central dos "citizens" já tinha sido também distinguido com o prémio de jogador do ano da Premier League. Apesar de não ter estado presente na gala, em Istambul, Turquia, mostrou-se “muito feliz” por receber o galardão.