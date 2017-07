Ruben Neves certo no Wolverhampton

Lusa 08 Jul, 2017, 13:17 | Futebol Internacional

Segundo os 'Wolves', Ruben Neves, de 20 anos, assinou um contrato por cinco anos épocas e chega a Wolverhampton acompanhado do francês Willy Boly, emprestado por uma época pelos 'dragões'.



Embora não divulgue a verba envolvida no negócio, o Wolverhampton diz apenas que se trata de um recorde na história do clube, onde também jogam os portugueses Roderick, Hélder Costa e Ivan Cavaleiro.



"Estou muito entusiasmado por jogar neste clube. É um grande clube e espero ajudá-lo a atingir os seus objetivos. Sempre quis jogar em Inglaterra e cheguei agora a uma grande equipa", disse Ruben Neves, citado no site oficial do Wolverhampton.



Sobre o reencontro com Nuno Espirito Santo, com quem trabalhou no FC Porto na época passada, Ruben Neves disse que se trata de "uma grande oportunidade trabalhar com um grande treinador".



Por seu turno, Nuno Espírito Santo, também citado na publicação do clube inglês, destacou a qualidade do médio.



"Conheço-o bem. Trabalhei com ele a época passada e é um bom jogador. Quando um jogador é capitão de uma equipa como o FC Porto, isso representa muito. Estou muito contente por ter chegado [ao Wolverhampton]. Será um grande desafio para ele", avaliou o técnico português.