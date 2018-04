Rúben Neves entre dois amores o Wolverhampton e o FC Porto

Mário Aleixo - RTP Comentários 20 Abr, 2018, 12:30 / atualizado em 20 Abr, 2018, 12:30 | Futebol Internacional

No início da época Ruben Neves, então com 20 anos, fez 21 a 13 de março último, assinou um contrato por cinco anos épocas com o Wolverhampton naquele que foi considerado o contrato recorde na história do clube inglês, onde também jogam os portugueses Roderick, Hélder Costa, Ivan Cavaleiro, Diogo Jota, Ruben Vinagre e Pedro Gonçalves.



Rúben Neves foi o autor do melhor golo do último fim de semana no “Championship” (segunda divisão inglesa), ao marcar de livre direto frente ao Cardiff. Recorde-se que o futebolista está nomeado para o prémio de melhor jogador da temporada, tendo ainda sido escolhido para o onze do ano do segundo escalão inglês.



O futebolista continua a inspirar os adeptos do Wolverhampton na criação de cânticos. Recentemente os fãs da equipa orientada por Nuno Espírito Santo gabaram-se da sorte de ter o médio português no plantel e até garantiram que o ex-FC Porto é melhor que Zinedine Zidane.



O centro campista ainda vive os reflexos da conquista por parte do “Wolves” da subida à “Premier League” e na hora de festejar revelou vontade de permanecer no clube na próxima temporada.





Médio quer o FC Porto campeão

O sonho de estar no Mundial da Rússia



Este fim de semana o Wolverhampton defronta o Bolton Wanderers e se vencer sagra-se campeão da “Championship”.Embora longe o jogador continua perto do clube onde chegou aos oito anos, o FC Porto.Rúben Neves ficou triste com a eliminação dos azuis e brancos da Taça de Portugal frente ao Sporting e festejou a vitória do “seu Porto” no Estádio da Luz e, ao jornalista David Carvalho, confessou que gostava de ver o FC Porto campeão.Internacional por Portugal em todos os escalões desde os sub-16, o médio já conta cinco internacionalizações na seleção principal.Para os observadores em geral, nas últimas semanas Rúben Neves ganhou espaço na seleção nacional e viu multiplicarem-se as hipóteses de integrar o lote de jogadores que irão representar Portugal no Mundial2018.Tudo isto porque com a lesão do portista Danilo Pereira o único médio defensivo disponível nesta altura é William Carvalho e daí a chamada de Rúben Neves surgir como muito provável.No decorrer da entrevista Rúben Neves falou sobre a possibilidade de representar Portugal no Mundial 2018 para dizer que está concentrado no “Wolves” para já, mas fica muito feliz se for ao Mundial e colocou o seu futuro na equipa das quinas nas mãos do selecionador Fernando Santos.Rúben Neves, um futebolista feliz, a pouco mais de 24 horas de se sagrar campeão da “Championship”, em Inglaterra, com a camisola 8 do Wolverhampton.