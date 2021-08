Rúben Semedo sai do tribunal e volta a reclamar inocência

O jogador à saída do tribunal lançou um grito de revolta: "É tudo por dinheiro".





O defesa mostrou-se indignado depois de ter sido acusado de violação e ainda afirmou: "É tudo por causa de dinheiro. Se não fosse futebolista, nada disto teria acontecido", afirmou o internacional português, numa afirmação registada pelas televisões gregas.







Stavros Georgopoulos, advogado de Rúben Semedo, falou sobre a acusação de violação que recai sobre o central do Olympiacos no noticiário da ANT1, na segunda-feira à noite, e vincou que a jovem de 17 anos, que se diz vítima, mandou mensagem para estar com o jogador no dia seguinte.





"Se eu for para uma casa e for violado, irei imediatamente embora. Aqui ela ficou em casa, encomendaram comida e se não fosse pela queixa ainda estariam a sair juntos. Não pode haver uma violação se a rapariga envia-lhe uma mensagem para eles voltarem a sair na noite seguinte", disse Georgopoulos, afirmando que há uma mensagem com tal conteúdo, enviada pela jovem.