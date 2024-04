Rubiales responde em tribunal a 29 de abril

Luis Rubiales, que também está a ser investigado pelo beijo forçado que deu à futebolista Jenni Hermoso, após a conquista do Mundial de 2023, terá de comparecer no Tribunal de Majadahonda, cidade dos arredores de Madrid, numa sessão que decorrerá à porta fechada.As autoridades judiciais investigam alegadas ilegalidades cometidas durante os cinco anos em que Rubiales liderou o organismo federativo, entre 2018 e 2023, concentrando a atenção no negócio da deslocalização da Supertaça espanhola para a Arábia Saudita, estimado em 40 milhões de euros anuais.O negócio foi intermediado pela Kosmos, empresa do ex-futebolista internacional espanhol Gerard Piqué, que, tal como o ex-presidente da RFEF, defendeu a legalidade do processo, após terem sido publicados na comunicação social excertos de conversas telefónicas entre ambos, nas quais eram mencionadas comissões de milhões de euros.