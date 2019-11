Rudi Garcia diz que o Lyon está muito motivado para ganhar ao Benfica

"Merecemos mais no jogo de Lisboa. Fizemos uma boa segunda parte, tivemos oportunidades de passar para a frente do marcador, não aconteceu, mas agora temos a vantagem de jogar em casa. Estamos muito motivados e vamos fazer tudo para ganhar e para nos qualificarmos", disse Rudi Garcia, na conferência de imprensa de antevisão do encontro.



Questionado se o jogo com os 'encarnados' assume um caráter decisivo, Rudi Garcia considera que sim.



"Esta fase de grupos da Liga dos Campeões é como um minicampeonato, são apenas seis jogos. Era importante termos trazido os três pontos de Lisboa, mas nem um trouxemos. Agora, resta-nos recuperar em casa e ganhar, que é fundamental para garantirmos a qualificação, pois a seguir só ficarão a faltar dois jogos", explicou.



Rudi Garcia não quis responder à pergunta se espera um Benfica cauteloso e defensivo, preferindo remeter a questão para Bruno Laje e falar do que depende do Lyon, que é "estar preparado para qualquer tipo de cenário ou situação e ser capaz de impor o que quer fazer para garantir os três pontos".



À questão sobre o estado de espírito de Anthony Lopes, cujo erro no jogo da Luz -- má reposição da bola com a mão em jogo - deu ao Benfica a vitória, garantiu que o guarda-redes internacional português está bem.



"É um guarda-redes experiente, e que sabe que contamos com ele. Os colegas confiam nele e sabem que já nos deu muitos pontos a ganhar. Todos cometemos erros, mas os dos guarda-redes notam-se mais do que, por exemplo, os dos avançados, quando falham um golo fácil. Ele está bem e apto para o jogo", frisou.



A ausência de Rafa, por lesão, na equipa 'encarnada' foi desvalorizada pelo técnico francês, para quem o Benfica "tem outros jogadores capazes de o substituir muito bem", reconhecendo, todavia, as qualidades do extremo português e chegando mesmo a dizer que preferia que estivesse apto para o jogo de terça-feira porque prefere sempre defrontar adversários que se apresentem a 100%.



O Benfica defronta o Lyon na terça-feira, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), em jogo da quarta jornada do Grupo G da Liga dos Campeões, que é liderado pelos alemães do Leipzig, com seis pontos, seguido dos russos do Zenit e dos franceses do Lyon, ambos com quatro, e do Benfica, com três.