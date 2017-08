Rui Fonte assina por três épocas pelo Fulham

Lusa 17 Ago, 2017, 18:43 | Futebol Internacional

O negócio foi concluído na segunda-feira e hoje, depois dos testes médicos, o ponta de lança de 27 anos assinou um contrato por três temporadas com o clube de Londres, com mais uma de opção, revelou o Fulham no seu sítio oficial.



O jogador participou num total de 70 jogos oficiais ao serviço do Sporting de Braga, tendo marcado 25 golos, um deles na final da Taça de Portugal, diante do FC Porto, que os minhotos conquistaram em 2015/16.



Rui Fonte disse estar "muito contente e animado" pelo "desafio extraordinário" de representar o Fulham e deixou um agradecimento ao Sporting de Braga: "Acolheu-me como se eu fosse da família, estou agradecido a todo o 'staff' e adeptos pelo apoio que tive enquanto estive lá."



O clube liderado por António Salvador desejou ao avançado "as maiores felicidades pessoais e profissionais, agradecendo a forma absolutamente exemplar como defendeu e honrou a camisola deste clube".