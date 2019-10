Rui Jorge adverte para a agressividade do meio-campo holandês

Lusa Comentários 10 Out, 2019, 16:03 | Futebol Internacional

“A Holanda tem uma equipa ofensivamente bastante forte. O que diferencia esta equipa da norma das seleções holandesas é a agressividade do seu meio-campo quando não tem bola. Também gostam de ter qualidade no seu jogo e profundidade, por isso vamos jogar com um adversário difícil", afirmou Rui Jorge, citado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Portugal lidera o agrupamento com seis pontos em dois jogos, mais três do que Holanda, Noruega, Bielorrússia (que já disputou dois encontros] e Chipre [que já jogou três], e vai defrontar a seleção holandesa, na sexta-feira, em Doetinchem, pelas 18:30 locais (17:30 em Lisboas).



"Tenho a certeza que é o adversário mais difícil que defrontámos até agora, mas esperamos estar à altura do desafio. Acredito que existirão momentos em que também teremos de saber sofrer”, advertiu o técnico.



Rui Jorge realçou a importância da avaliação das “fragilidades” e das “mais-valias” do “adversário direto”, que, na estreia na ‘poule’, em setembro, goleou o Chipre em casa por 5-1.



“O jogo também depende da equipa adversária, mas claro que nós devemos estar sempre preocupados e colocar em prática o nosso estilo de jogo. Tentamos sempre levar o jogo para a nossa forma de jogar e explorar as nossas características”, sublinhou.



A equipa das ‘quinas’ ainda não sofreu qualquer golo nos dois primeiros jogos na qualificação, ao vencer na receção a Gibraltar, por 4-0, e na deslocação à Bielorrússia, por 2-0.