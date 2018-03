Rui Jorge diz que sub-21 têm obrigação de vencer Liechtenstein

Lusa Comentários 22 Mar, 2018, 21:00 / atualizado em 22 Mar, 2018, 21:45 | Futebol Internacional

"Acho que é a equipa mais fraca do grupo. Espero que no jogo de amanhã [sexta-feira] consigamos, de forma normal, demonstrar a nossa superioridade. Não há comparação entre a qualidade dos jogadores", afirmou Rui Jorge, considerando que é "obrigação" da equipa que lidera vencer o jogo, a disputar no Estádio João Cardoso, em Tondela.



No entanto, o treinador da seleção portuguesa disse que a equipa não está "com o conforto" que costuma ter.



Apesar de passar para a frente do grupo (neste momento liderado pela Roménia) se vencer os jogos contra Liechtenstein e Suíça, este na terça-feira, em Neuchatel, Rui Jorge sublinhou que a seleção já conta com "cinco pontos perdidos", num grupo em que "todas as equipas perderam bastantes pontos".



"Quem perde cinco pontos como nós já perdemos até agora, a margem nunca é muita e nós sabemos disso. Sabemos que são bastantes pontos perdidos e sabemos que o primeiro lugar dá o apuramento direto", sublinhou, referindo que poderá ser difícil conseguir garantir a qualificação a partir do segundo lugar, face ao equilíbrio do grupo em que Portugal está.



Para Rui Jorge, resta à seleção de sub-21 "jogar como sempre", ou seja "para vencer".



"São seis pontos em disputa e acredito que temos que melhorar e ser mais consistentes do que temos sido nesta qualificação", disse o treinador, explicando que a equipa não tem sido "muito segura com bola".



A Roménia lidera o grupo 8 com 12 pontos em seis jogos disputados, sendo que Portugal é terceiro com sete pontos em quatro jogos.