Rui Jorge lembra que compete aos jogadores "provar" que merecem lugar nos sub-21

Portugal, já apurado para do Europeu, vai defrontar em jogos particulares a Ucrânia, na sexta-feira, e a Eslováquia, na segunda-feira, sem jogadores de Benfica e FC Porto, tendo em conta a possível ausência na fase final em função da presença destes emblemas no Mundial de clubes de 2025.



Relativamente a esta condicionante, Rui Jorge acredita que o atual lote de convocados tudo fará para manter elevada a qualidade da equipa portuguesa já frente à Ucrânia, que caracterizou como "adversário de Campeonato da Europa" e também intactas as aspirações de conquistar o Europeu sub-21, no verão.



"A convocatória não seria a mesma se o leque de escolha fosse maior, os próprios jogadores sabem isso, mas a partir do momento em que têm esta oportunidade cabe-lhes provar o contrário e, numa próxima escolha que tiver de fazer, a escolha esteja ainda mais dificultada", comentou o técnico, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.



A inexistência de jogadores de Benfica e FC Porto na convocatória levou a que dois dos guarda-redes habitualmente convocados, Samuel Soares e André Gomes, não se encontrem entre os escolhidos, mas Rui Jorge revelou total confiança em João Carvalho, guarda-redes do Sporting de Braga, tendo anunciado a sua titularidade para a partida frente à Ucrânia.



"É mais uma convocatória para o João, serão mais jogos que irá fazer connosco, à partida e garantidamente amanhã (na sexta-feira) fará, o outro em princípio também, mas depois vamos ver. Ainda falta muito para o Europeu, ele ainda tem muito para fazer em termos de clube", declarou o treinador.



Já informado sobre a sua titularidade ante a Ucrânia, João Carvalho salientou a importância da partida para a preparação de Portugal para um Campeonato da Europa que certamente colocará obstáculos de alto nível.



"As seleções que teremos pela frente, não somos nós que as escolhemos, só temos de as suplantar e fazer o nosso trabalho. A Ucrânia e a Eslováquia são seleções que também vão estar presentes no Europeu e certamente também teremos mais amigáveis pela frente para nos prepararmos bem", antecipou o 'guardião'.



A equipa das 'quinas' cumpriu hoje o último treino antes do primeiro encontro de preparação para o Campeonato da Europa de sub-21, frente à Ucrânia, em Alverca, na sexta-feira, a partir das 17:30, e Rui Jorge teve à sua disposição os 23 jogadores convocados, que trabalharam sem limitações no relvado n.º2 da Cidade do Futebol.



Portugal já assegurou a presença no próximo Campeonato da Europa de sub-21, que se realizará na Eslováquia, entre 11 e 28 de junho de 2025, ao terminar o Grupo G de qualificação no primeiro lugar.