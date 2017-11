Rui Nascimento vai treinar Army United, da segunda divisão tailandesa

Lusa 06 Nov, 2017, 17:29 | Futebol Internacional

Com 57 anos, Rui Nascimento terá no nono classificado do campeonato 2017 a primeira experiência na Tailândia, tendo já assinalado, a partir das redes sociais, a chegada a uma "nova casa", depois de ter deixado o Dibba Al-Hisn, dos Emirados Árabes Unidos.



Em Portugal, o antigo internacional treinou Pinhalnovense, Atlético, Sporting da Covilhã e União de Leiria, entre outros, e sucede no Army United ao argentino Daniel Blanco.