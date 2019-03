Rui Pinto será extraditado para Portugal

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Mar, 2019, 11:46 / atualizado em 05 Mar, 2019, 13:04 | Futebol Internacional

Antes do início da sessão desta terça-feira o “hacker” tinha pedido para não ser extraditado, por uma questão de "vida ou de morte", contudo a justiça decidiu extraditar Rui Pinto.



A decisão foi tomada já esta manhã, depois de Rui Pinto ter sido ouvido na audiência do tribunal de Budapeste, na Hungria.





O informático vai recorrer da decisão e aguarda decisão definitiva em prisão preventiva.







Rui Pinto já contestou a extradição, com um recurso que tem "efeito suspensivo imediato" da decisão, e vai aguardar em território húngaro o desfecho deste apelo.



O tribunal metropolitano de Budapeste decidiu extraditar Rui Pinto para Portugal, onde deverá ser presente às autoridades, no âmbito da investigação ao acesso aos sistemas informáticos do Sporting e do fundo de investimento "Doyen Sports".



Rui Pinto está em prisão domiciliária em Budapeste desde 18 de janeiro, na sequência de um mandado de detenção europeu emitido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).



Rui Pinto está indiciado de seis crimes: dois de acesso ilegítimo, dois de violação de segredo, um de ofensa a pessoa coletiva e outro de extorsão na forma tentada.