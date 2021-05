Rui Silva assinala "orgulho e honra" na despedida do Granada

O jogador, de 27 anos, uma das escolhas para a seleção portuguesa para o Euro2020, termina contrato com o clube da Andaluzia e não vai continuar, após cinco temporadas em que contabilizou 128 jogos oficiais pelo Granada, que fechou o último campeonato no nono lugar.



A despedida do clube é descrita como "um dos dias mais tristes", ao mesmo tempo que o jogador, que não revelou por onde passará o futuro profissional, relembrou que quando chegou era "um jovem desconhecido, tímido e sonhador".



"Cheguei com a ambição de me afirmar na melhor liga do mundo, mas ao princípio não foi fácil. Tive de esperar o meu momento e na última época demonstrámos que somos o clube da Eterna Luta", escreveu o guarda-redes português, na nota de despedida.



Rui Silva acrescenta que esta época ficou demonstrado que "os sonhos se cumprem" e que se "fez história", ao ter deixado "marca na elite do futebol europeu", com a presença nos quartos de final da Liga Europa.



O clube também se despediu de Rui Silva, na conta oficial no Twitter: "Protegeste com as tuas luvas de 'Zamora' a subida à primeira Liga. Foste o nosso anjo da guarda na primeira experiência europeia. A tua lenda fica, porque o Granada será sempre a tua casa".