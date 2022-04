Rui Silva recuperou de lesão e integrou treino do Bétis

Rui Silva, que tem 26 jogos a titular, 17 dos quais no campeonato, falhou os encontros com Celta Vigo (0-0), Cádiz (2-1) e Osasuna (4-1), embora neste último tenha estado no banco, com Cláudio Bravo a ser o titular na baliza.Esta segunda-feira, no regresso da equipa aos treinos, depois de ter vencido no sábado na visita ao Cádiz, já foi possível ver o guarda-redes luso a exercitar-se com os restantes companheiros, no início da preparação do jogo fora com a Real Sociedad.O jogo no País Basco, da 32.ª jornada, é de maior importância, quando Betis, quinto, com 56 pontos, e Real Sociedad, sexta, com 54, ocupam os últimos lugares europeus, e estão ainda próximos das posições de "", até ao quarto lugar.O Real Madrid lidera a La Liga, com 72 pontos, mas FC Barcelona e Sevilha, em segundo e terceiro, respetivamente, têm 60 pontos, e Atlético de Madrid, em quarto, com 57, tem apenas mais um ponto do que o Betis e três do que a Real Sociedad.No jogo de sexta-feira, o treinador chileno Manuel Pellegrini poderá também contar com William Carvalho, depois de o médio português ter cumprido castigo na última jornada, por acumulação de amarelos.