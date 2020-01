Rui Vitória conquista Supertaça da Arábia Saudita ao serviço do Al Nassr

O Al Nassr, treinado pelo português Rui Vitória, conquistou hoje a Supertaça da Arábia Saudita, ao derrotar na final o Al-Taawon, nas grandes penalidades por 5-4, depois de uma igualdade a um golo no final do tempo regulamentar.