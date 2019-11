Rui Vitória entra a vencer com goleada na Taça da Arábia Saudita

O Al-Nassr, de Rui Vitória, estreou-se hoje a vencer na Taça do Rei da Arábia Saudita de futebol, com a equipa do técnico português a golear fora a formação do Afief, por 5-1.