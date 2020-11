Rui Vitória soma nova derrota e Al Nassr em queda

No topo da competição está precisamente o Al Hilal, que, com esta vitória, se isolou na liderança, com 13 pontos, e capitalizou o deslize do Al Shabab, de Pedro Caixinha, que empatou 2-2 no reduto do Al Ahli e é segundo colocado, com 11.

Abdullah Tarmin adiantou o Al Ahli, logo aos dois minutos, mas o Al Shabab operou a reviravolta, através do argentino Cristian Guanca, aos 44, e Fawaz Al Sagour, aos 48. Contudo, o alemão Marko Marin repôs a igualdade, aos 50, e impediu que a equipa de Caixinha se mantivesse lado a lado com o Al Hilal.