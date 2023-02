Ruslan Rotan vai comandar seleção da Ucrânia até Serhiy Rebrov assumir o cargo

"O Comité Executivo da Associação Ucraniana de Futebol, por proposta do Comité de Seleções Nacionais da UAF, aprovou Ruslan Rotan como técnico interino da seleção ucraniana", pode ler-se no site oficial do organismo.



Rotán, de 41 anos, irá comandar a Ucrânia no primeiro desafio de qualificação do Grupo C para o Euro2024, da Alemanha, diante da Inglaterra, em Wembley, Londres.



O ex-jogador do Dínamo de Kiev e do Dnipro comanda, atualmente, a seleção sub-21, a vai ocupar, provisoriamente, o lugar deixado vago por Alexandr Petrakov, após este falhar a qualificação para o Mundial2022, no Qatar.



De acordo com a UAF, o contrato em vista com Rebrov, de 48 anos, será "até 30 de julho de 2024, com possibilidade de prorrogação por mútuo acordo até 30 de julho de 2026"