Rússia continua impedida de competir nos escalões jovens da UEFA

O organismo de futebol europeu tinha anunciado há duas semanas o regresso dos escalões jovens masculinos e femininos, numa medida que atenuava a proibição dos clubes e seleções da Rússia competirem sob a alçada da UEFA, face à invasão da Ucrânia.



Esse anúncio levou a uma divisão no comité executivo da UEFA, com 12 das 55 federações-membro a deixarem claro que continuariam a não competir em jogos em que participassem as seleções russas.



Em nova reunião hoje do seu comité executivo, a UEFA explica que o ponto de agenda foi retirado, por “não ter sido possível encontrar uma solução técnica que permitisse a competição das seleções russas”.



Antes, o Comité tinha pedido à UEFA uma solução que permitisse a reintegração das equipas russas de sub-17 (tanto femininas como masculinas), mesmo quando os sorteios já tivessem sido realizados.



“As crianças não devem ser punidas por ações cuja responsabilidade cabe exclusivamente aos adultos e [a UEFA] está firmemente convencida de que o futebol nunca deve desistir de enviar mensagens de paz e de esperança. É particularmente lamentável que, devido à persistência do conflito, uma geração de menores seja privada do seu direito de competir no futebol internacional”, assinalou então o organismo.