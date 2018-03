Rússia poderá marcar saída de Iniesta na seleção espanhola

Lusa Comentários 22 Mar, 2018, 15:56 | Futebol Internacional

“Neste momento e pela força da idade, talvez seja a minha última aparição na seleção”, disse o espanhol, que ainda afirmou que o mesmo pode suceder no clube, pois não quer “estar lá por estar”.



Sobre os rumores de uma transferência para a China, o atleta da formação catalã diz que ainda não tomou nenhuma decisão.



“Se eu ficar, será porque me sinto a 200% em todas as áreas. Se não conseguir, vou considerar que já não sou capaz”, afirmou.



Insistindo no tema da sua retirada, Iniesta referiu que “é um momento que deve chegar mais cedo ou mais tarde”, mas que ainda não tem uma decisão definitiva.



O futebolista assinou um contrato "para a vida" em outubro de 2017 com os 'culés', que lhe permite escolher a si mesmo quando deixar o clube.