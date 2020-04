Rússia prolonga adiamento das competições de futebol até 31 de maio

A decisão foi conhecida depois de uma reunião do comité executivo da RFU, que, inicialmente, tinha prorrogado as provas até 10 de abril.



Para o presidente do organismo, Alexander Dyukov, este foi um “passo lógico e consistente”, revelando também que o “início da próxima temporada será adiado para meados de agosto ou setembro”.



Na mesma nota, o dirigente russo salientou que a RFU “apoiou totalmente as decisões da UEFA”, após uma reunião por videoconferência com as federações membro, e espera ver os campeonatos retomarem no início ou final de junho.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 870 mil pessoas em todo o mundo, das quais cerca de 44 mil morreram.



Dos casos de infeção, pelo menos 172.500 são considerados curados.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.



Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 187 mortes e 8.251 casos de infeções confirmadas.