Sá Pinto adverte que eliminatória com Brondby ainda está em aberto

"Essa é a mensagem que tem sido passada. Para mim, está tudo em aberto, temos que jogar este jogo como se tivéssemos que o ganhar e esse é o nosso objetivo: não só passar a eliminatória, mas ganhar este jogo", frisou, em conferência de imprensa antes da receção ao Brondby, na quinta-feira.



Para o treinador, a principal vantagem dos bracarenses é o resultado conseguido na primeira mão, porque, "de resto, começa do zero".



Ricardo Sá Pinto disse estar à espera de um Brondby "à imagem do jogo de lá (na Dinamarca), a querer impor um ritmo alto", tentar ganhar "duelos nas primeiras e segundas bolas" e "chegar o mais rápido e simples possível" à baliza minhota.



O técnico avisou ainda para as bolas paradas junto à área bracarense: "Temos que ter atenção para não fazer faltas junto à nossa área, porque eles são fortes nisso".



Sá Pinto considerou ainda que o encontro com o Sporting para a segunda jornada da I Liga, no domingo, não vai condicionar a abordagem ao jogo europeu.



"Um jogo de cada vez, agora é o jogo da Liga Europa e só pensamos nesta eliminatória", assegurou.



O último reforço dos minhotos, Galeno, foi inscrito na UEFA e pode ser opção, mas Ricardo Sá Pinto não quis revelar se será opção, garantindo que todos os jogadores estão "adaptados e identificados com o processo" da equipa.



"Estamos ainda no início desta longa temporada e todos podem crescer física e taticamente, ainda há margem para a equipa crescer", afirmou.



Já Sequeira, que renovou até 2022 na terça-feira, afirmou que, mais importante do que marcar um golo, "seria passar a eliminatória".



"Vai ser um jogo complicado, têm uma boa equipa, criaram-nos dificuldades e temos que encarar este jogo para vencer", disse.



O lateral esquerdo lembrou que, na primeira mão, o Brondby demonstrou ter "um jogo bastante direto e físico", que aposta nas segundas bolas, pelo que o Braga terá que "ter a equipa compacta e junta para não permitir" esse jogo.



"No ataque, com o nosso jogo apoiado, com bola e dinâmica, vamos tentar criar-lhes dificuldades", disse.



Na época passada, depois de um empate 1-1 fora, os minhotos foram surpreendidos em casa pelos ucranianos do Zorya, 2-2, e foram eliminados nesta fase preliminar da Liga Europa.



"Sim, serve de aviso, claro, sabemos como é o futebol, cheio de surpresas e não queremos deixar que isso aconteça outra vez. Temos uma vantagem boa, mas isso não garante nada, temos que entrar com mentalidade vencedora", disse.



Sporting de Braga e Brondby defrontam-se a partir das 19:45 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo russo Aleksei Eskov.