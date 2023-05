Sabitzer tem lesão no joelho e desfalca Man. United

Emprestado pelos alemães do Bayern Munique até ao final da época, o austríaco, de 29 anos, participou em 18 encontros oficiais na segunda metade da temporada, tendo anotado três golos.Desta forma, Sabitzer, que chegou a Manchester em janeiro, deverá regressar ao clube da Baviera, com quem tem contrato até 2025.Nos "red devils", o médio centro partilha o balneário com os internacionais portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes.O Manchester United não especificou o joelho da lesão de Sabitzer.