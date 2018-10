Sadio Mané tem fratura no polegar esquerdo

Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Out, 2018, 11:57 / atualizado em 16 Out, 2018, 11:57 | Futebol Internacional

O médico da seleção senegalesa, Abdourahmane Fedior, disse que o avançado se lesionou no último jogo, também diante do Sudão, em que o Senegal venceu por 3-0 no seu país, sendo que um raio-x revelou uma fratura do polegar esquerdo.



O selecionador Aliou Cissé confirmou a ausência de Mané, o principal destaque da equipa, do segundo encontro com o Sudão no espaço de três dias, a contar para o grupo A da qualifcação Taça das Nações Africanas, no qual o Senegal é líder com 7 pontos, juntamente com Madagáscar, e o Sudão é o lanterna-vermelha sem qualquer ponto.



Sadio Mané, de 26 anos, é um dos 30 nomeados para a conquista da Bola de Ouro, atribuída pela France Football ao melhor futebolista do ano.





Além do senegalês, também Mohamed Salah, egípcio do Liverpool e outro dos nomeados para a Bola de Ouro, se lesionou na fase de qualificação da Taça das Nações Africanas, tendo regressado ao clube inglês após uma lesão na perna.