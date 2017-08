Saint-Étienne junta-se ao Mónaco no topo em França, Nice consegue primeira vitória

Lusa 19 Ago, 2017, 21:34 / atualizado em 19 Ago, 2017, 21:34 | Futebol Internacional

Dois golos de penálti, de Jonathan Bamba (13 minutos) e Bryan Dabo (40), que viria a 'bisar' na segunda parte, aos 66, construíram a goleada dos homens de Oscar Garcia, que somam nove pontos em três jogos e juntaram-se ao campeão Mónaco, de Leonardo Jardim, que na sexta-feira venceu por 1-0 no reduto do Metz e segue invicto.



O Nice, que em 2016/17 foi terceiro classificado, conseguiu a primeira vitória, ao derrotar em casa o Guingamp, no qual Pedro Rebocho foi titular, graças a golos de Pléa (45) e Walter (47), subindo ao 11.º, depois de somar os primeiros pontos da campanha.



Antes, o Lyon teve oportunidade de se juntar ao grupo de líderes, mas acabou por empatar a três bolas com o Bordéus, num jogo com golos do meio-campo, uma expulsão e o empate alcançado nos descontos.



Os homens de Bruno Genésio entraram a vencer por 2-0, graças a um golo de Fékir, ainda dentro do seu próprio meio-campo, aos 10 minutos, antes de Kenny Tete ampliar a vantagem aos 23.



Contudo, 10 minutos depois, Sergi Darder foi expulso por acumulação de amarelos e 'dificultou' a missão do Lyon, que teve Anthony Lopes a titular entre os postes.



Aos 41, Malcom reduziu para os visitantes, mas Traoré fez o 3-1 na segunda parte, aos 73 minutos, e 'descansou' os homens da casa, que deixaram fugir nova vantagem de dois golos nos minutos finais.



Aos 88, um remate de Lerager bateu num defesa e 'traiu' Anthony Lopes, antes de Malcom 'bisar' com um remate de fora da área já dentro dos descontos, empatando para os 'girondinos', que somam cinco pontos, menos dois do que o Lyon, que é terceiro à condição.



Noutros jogos do dia, o Montpellier, com Pedro Mendes no eixo da defesa, empatou em casa com o 'promovido' Estrasburgo (1-1), enquanto o Nantes, de Claudio Ranieri, conseguiu os primeiros pontos ao vencer no reduto do Troyes pela margem mínima, e Rennes e Dijon empataram a duas bolas.



No domingo, o vice-campeão Paris Saint-Germain pode juntar-se aos líderes se vencer na receção ao Toulouse (20:00), assim como o Marselha, que recebe o Angers (16:00).